Florida: ne pornografiji, da puškam

New York – V Tallahasseeju, prestolnici zvezne države Florida, je 71 republikanskih poslancev v torek zavrnilo razpravo o strožjem nadzoru nad orožjem. Na balkonu nad njimi so nekatere dijake srednje šole Parkland oblile solze. Toda protesti mladih Floridčanov se nadaljujejo, prikimava jim javno mnenje.



Teden dni po pokolu so jezni dijaki po Floridi prekinjali pouk in se zbirali pred šolami v podporo preživelim dijakom Parklanda, ki so danes protestirali na stopnicah pred floridskim parlamentom. Čez dan so se skupine dijakov sestajale s posameznimi poslanci in jim predstavljale svoje zahteve. »Srečeval sem se z ljudmi, ki mi niso znali povedati, kako ukrepati. Jaz sem le srednješolec, ne vem, kaj vse je treba storiti, toda jasno je, da potrebujemo spremembe,« je dejal Ryan Deitsch, eden od preživelih.

Tudi meritve javnega mnenja so pokazale, da so se Američani vendarle zasitili krvavih podob in se država morda približuje točki preobrata.