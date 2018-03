Frančišek: »Klečim pred vsakim od vas«

Be. B., STA

Vatikan - Z umivanjem nog se kristjani na veliki četrtek spominjajo, kako je Jezus to pred zadnjo večerjo storil apostolom in s tem pokazal, da njihov voditelj lahko naredi tudi najbolj ponižno dejanje. Tudi papež je spomnil na Jezusovo ponižnost.

Na veliki četrtek je v rimskem zaporu Regina Coeli umil noge 12 zapornikom, med katerimi so bili poleg osmih katoličanov tudi dva muslimana ter po en pravoslavni vernik in budist. »Klečim pred vsakim od vas,« jim je dejal po poročanju Radia Vatikan.

Med zaporniki, ki jim je papež umil noge, so bili štirje Italijani, po dva Venezuelca in Maročana ter po en državljan Moldavije, Kolumbije, Nigerije in Sierre Leone, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Tudi jaz sem grešnik«

»Vsak ima priložnost, da spremeni življenje, in ne sme biti obsojan,« pa je povedal zapornikom in tudi sebe označil za »grešnika«.

Med zaporniki, ki jim je papež umil noge, so bili štirje Italijani, po dva Venezuelca in Maročana ter po en državljan Moldavije, Kolumbije, Nigerije in Sierre Leone. Foto: Reuters

Že pred tem je obiskal še druge zapornike, med njimi tudi tiste v bolnišnici, navaja dpa. Papež tudi sicer pogosto obišče zapornike, lani je tako umil noge nekdanjim članom mafije.

Dopoldne pa je daroval krizmeno mašo, pri kateri je blagoslovil krizmo, ki jo v Cerkvi uporabljajo pri različnih zakramentih. Duhovniki se s krizmenimi mašami spomnijo mašniškega posvečenja.