Francozi preiskujejo upočasnjevanje Applovih telefonov

Šp. B., STA

Pariz − Francoski preiskovalci so začeli preiskavo upočasnjevanja Applovih telefonov, potem ko je podjetje priznalo, da namenoma upočasnjuje delovanje nekaterih starejših modelov telefonov. Za preiskavo so se odločili po prijavi potrošniške organizacije, ki je ameriškega tehnološkega velikana prijavila 27. decembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoski preiskovalci so v petek začeli preiskavo in primer predali varuhu konkurence in uradu za varstvo potrošnikov. Francija je prva evropska država, ki je zaradi tega primera začela preiskavo, potem ko so se za to odločili že v ZDA in Izraelu. Pri Applu so priznali, da upočasnjujejo delovanje iphonov 5, 6, 6S, 7 in SE, ko so njihove baterije bodisi stare, hladne ali skoraj izpraznjene. Na ta način so hoteli preprečiti nenaden izklop aparata. Potrošniki na drugi strani menijo, da za to niso imeli njihove privolitve in da gre pravzaprav za trik, kako bi ljudi prepričali v nakup novih aparatov.

To se je razkrilo, ko so meritve pokazale, da je bil procesor iphonov z izrabljeno baterijo upočasnjen in ni deloval s polno zmogljivostjo, če pa se je baterija zamenjala, je znova deloval normalno.