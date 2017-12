Glavni haaški tožilec ni zadovoljen z več oprostilnimi sodbami

Beograd – Glavni haaški tožilec Serge Brammertz je v pogovoru za današnje srbske Večernje novosti izrazil nezadovoljstvo zaradi več oprostilnih sodb Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije.

Med drugim so ga razočarale sodbe hrvaškima generaloma Anteju Gotovini in Mladenu Markaču, kosovskemu premierju Ramushu Haradinaju, nekdanjemu načelniku generalštaba jugoslovanske vojske Momčilu Perišiću ter vojnemu poveljniku obrambe Srebrenice Naserju Oriću.

»Nismo zadovoljni, ker smo predložili najboljše dokaze, ki so bili na voljo, vendar se sodniki niso strinjali z nami. V vseh teh primerih smo dokazali, da so se zločini zgodili, tako da bo material koristen za nacionalna tožilstva, če bodo želela nadaljevati z njihovim procesiranjem,« je dejal.

Na vprašanje, kako komentira dejstvo, da so bili srbski državljani na haaškem sodišču skupno obsojeni na 1024 let zapora, hrvaški pa samo na 183, je Brammertz izpostavil, da so se »Srbi borili na Hrvaškem, v BiH ter na Kosovu ter da so srbski voditelji tam storili grozljivo etnično čiščenje«.

Brammertz je nadalje spomnil, »da je bilo v več primerih ugotovljeno, da so bili srbski voditelji del skupnega zločinskega načrta za zločine v BiH, na Hrvaškem in Kosovu, vključno s Slobodanom Miloševićem in Nikolo Šainovićem.«

Na poti do sprave?

»Če se po sodbah voditelji odločijo za poglobitev delitev in krepitev napetosti, potem so oni odgovorni za posledice.« Delo haaškega sodišča neposredno ne vodi k spravi, je pa »ugotovitev odgovornosti predpogoj zanjo,« je še povedal Brammertz, ki bo funkcijo glavnega tožilca opravljal tudi v Mehanizmu za mednarodna kazenska sodišča. Ta bo, denimo, zadolžen za prizivne postopke haaškega sodišča in hrambo arhivov.