Globalno segrevanje hladnega spopada

Zadnja zaostritev med Zahodom in Rusijo je zgolj okrepila že nekaj let trajajočo razpravo o tem, ali smo se spet znašli sredi hladne vojne. Nekateri menijo, da hladna vojna ni več ustrezna oznaka za nov spor med »civilizacijama«, drugi pa trdijo, da se hladna vojna oziroma zahodni poskusi omejevanja Rusije tako ali tako niso začeli šele po drugi svetovni vojni niti se nikoli niso končali.

»Washington je tako obseden z bojem proti neobstoječi ruski grožnji, da je vse skupaj doseglo takšne razsežnosti in privzelo tako absurdne oblike, da lahko govorimo o vrnitvi mračnih časov hladne vojne,« je na mednarodni varnostni konferenci, ki je pred dnevi potekala v Moskvi, izjavil direktor ruske protiobveščevalne službe (SVR) Sergej Nariškin.

Po njegovih besedah se ZDA in njene zaveznice ne morejo prilagoditi globalnim spremembam in čedalje večji mednarodni vlogi Kitajske, Rusije in drugih držav. »Ni se jim uspelo pripraviti na te spremembe, zato se ne morejo sprijazniti z neizogibnim zmanjševanjem njihovega nekoč ogromnega vpliva. Prežet s strahom pred spremembami se je Zahod pripravljen obdati z novo železno zaveso,« je dodal Nariškin.

O tem, da se spet vračajo »mračni časi«, v katerih je svet živel pred padcem berlinskega zidu in zlomom Sovjetske zveze, ne govorijo le v Moskvi.