Globok priklon, še globlja kriza

O tem, zakaj se nacionalizem tako zlahka povezuje z zasebnimi interesi, so se začeli spraševati tudi na Japonskem, potem ko se je japonski premier Šinzo Abe v nedeljo globoko priklonil in prosil svojo državo, naj mu odpusti, ker je omajal zaupanje ljudi v vlado zaradi škandala, povezanega z nepregledno prodajo državnega zemljišča zasebni izobraževalni ustanovi Moritomo Gakuen.



Na zemljišču blizu Osake so lani začeli graditi osnovno šolo, v kateri bodo poučevali otroke v radikalnem domoljubnem duhu. To bo višja raven vzgoje »idealnih Japoncev«, ta se začenja že v vrtcu Cukamoto, ki je v lasti iste ustanove. V njem otroci, stari od tri do pet let, vsako jutro stojijo pred zastavo vzhajajočega sonca in glasno ponavljajo, da morajo biti zvesti svojim staršem ter dobri do bratov in sester. Nato ponavljajo zapovedi iz predvojnega cesarskega ukaza o izobraževanju ter pri svojih rosnih in nedolžnih letih obljubljajo, da se bodo »pogumno žrtvovali za državo, če bo treba«.



Toda za nacionalističnim projektom obnovitve tradicionalne vzgoje novih rodov Japoncev se skrivajo nepojasnjene interesne povezave, in to predvsem med Abejem in njegovo ženo Akie, ki je bila v prijateljskih odnosih z Jasunorijem Kagoikejem, vodjo ustanove Moritomo.