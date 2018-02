Grška evolucija, ne revolucija

Brezposelnost v Grčiji še vedno krepko presega 20 odstotkov. Med mladimi je skoraj polovična. Kar 51 odstotkov gospodinjstev je odvisnih od pokojnin. To so številke, ki kljub optimizmu v pogovoru z vladnimi predstavniki in številnimi »navadnimi« ljudmi govorijo precej temačno zgodbo.

Maria Siriodi (35) in Aleksandros Eftimiu (39) sta, kolikor je ta definicija lahko sploh natančna, po lastnih besedah pripadnika grškega srednjega razreda, ki ga je s »statistiko« sicer skoraj nemogoče izmeriti. Maria, ki je dokončala študij množičnih medijev in stikov z javnostjo, je že devet let zaposlena v lokalni podružnici farmacevtske multinacionalke. Nikoli ni bila brezposelna, je pa doživela večkratno znižanje plače in stanje stalne tesnobe zaradi množičnega odpuščanja sodelavcev. Pravi, da je imela srečo. Aleksandros je skupaj z bratoma lastnik manjšega gradbenega podjetja. Po osmih letih, ko dela skoraj ni bilo, so letos končno zagnali prvi resnejši gradbeni projekt – gradnjo hiše s štirimi stanovanji. Nepremičninski trg v Atenah počasi vstaja od mrtvih. »Ljudje morajo nekje živeti,« je na svojem domu v južni atenski četrti Iloupoli povedal Aleksandros.



Antigona, otrok optimizma

Maria in Aleksandros sta poročena, toda dolgo nista hotela imeti otrok. Zaradi krize. Otroka, odkrito povesta, si preprosto nista mogla privoščiti. Podobno velja za večino njunih prijateljev – za velik del generacije. Kriza je preložila številne poroke. Začela je razpadati tudi institucija tradicionalne grške družine in varnostna mreža, ki jo je ta omogočala. Kar naenkrat so bili v številnih družinah upokojenci edini z rednim virom dohodka. Generacija Marie in Aleksandrosa, še zadnje, ki je od blizu spoznala grško »zlato obdobje«, je hitro ugotovila, da bo zategadelj v celoti odvisna od sebe – na neki način je bilo to po njunih besedah osvobajajoče. Navadila sta se prevzemati odgovornost. Za starševstvo sta jo prevzela šele, ko so se razmere v državi, ki so jo stare politične elite skupaj z evropskimi institucijami in mednarodnimi finančniki spravile z roba tretjega sveta, ko sta začutila, da se je njuno življenje začelo izboljševati. Štirimesečna Antigona, izjemno zvedavo in igrivo dekletce, je otrok njunega optimizma.

»Ne bom trdila, da se je kriza končala. To bi bilo predrzno. Morda nas za vogalom čakajo novi udarci. Toda nekaj stvari se je vendarle spremenilo. Lažje je najti delo – to je sicer bistveno slabše plačano kot nekoč. Lažje se tudi diha – ovratnica, ki so nam jo nadeli leta 2010, je očitno malce popustila, hkrati pa smo se, predvsem to velja za srednji razred, vsi skupaj morali prilagoditi. Druge izbire nismo imeli. Spremenili smo življenje. Srednji razred je začel živeti tako, kot je nekoč živel nižji razred. Tega je kriza porinila v revščino. Na rob preživetja,« je med igranjem s hčerko povedala Maria.