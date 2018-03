Hekerski napad na nemško zunanje ministrstvo

Berlin – Ruska vlada zanika govorice, da so njeni hekerji vdrli v nemško zunanje ministrstvo in nekatere druge vladne službe v Berlinu. »Z obžalovanjem jemljemo v vednost, da vse hekerske napade na svetu povezujejo z ruskimi hekerji,« je izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Uradna Nemčija še ne obtožuje nikogar, varnostne službe pa medijem že natančneje opisujejo vznemirljivi položaj. Glavni cilj napada je bilo zunanje ministrstvo, obrambnega so le oplazili prek računalnika enega od uradnikov, ki deluje v obeh. Hekerji naj bi dostop že konec decembra 2016 dobili prek zvezne visoke šole za javno upravo, odkrili pa so jih decembra lani, a so se jih odločili opazovati, dokler niso sredi januarja začeli pridobivati podatke zunanjega ministrstva, največ z oddelka za Rusijo in o Ukrajini.

Raziskovalni novinarji medijevinnavajajo, da naj bi bila za hekerski napad kriva skupina Turla, ki deluje po naročilu ruske vlade.