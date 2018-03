ICC bo kljub izstopu Filipinov preiskal tamkajšnje usmrtitve

Be. B., STA

Haag/Manila - Čeprav so se Filipini prejšnji teden umaknili iz mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), bo slednje nadaljevalo svojo predhodno preiskavo o na tisoče izvensodnih pobojih v okviru kampanje proti nezakoniti trgovini z drogami na Filipinih.

Kot je v izjavi za javnost pojasnilo sodišče, umik ne vpliva na postopke, ki že potekajo, ali na katerokoli zadevo, ki jo sodišče že preučuje na dan, ko stopi ta umik v veljavo.

Združeni narodi so ICC sicer v ponedeljek uradno seznanili z odločitvijo filipinskega predsednika Rodriga Duterteja, da umakne ratifikacijo rimskega statuta, s katerim je bil ustanovljen ICC.

Umik v veljavo šele po enem letu

»Sodišče obžaluje ta razvoj dogodkov in poziva Filipine, naj ostanejo del družine ICC,« so še zapisali in spomnili, da umik sicer začne veljati šele leto dni po predaji uradnega obvestila o njem. Manila je nato uradno obvestilo o izstopu na sedežu Združenih narodov v New Yorku predala v petek.

Duterte je preiskavo sprva pozdravil, saj naj bi imel že dovolj obtožb na svoj račun. Foto: Bullit Marquez/AP

Duterte je prejšnji teden sporočil, da Filipini umikajo ratifikacijo rimskega statuta, saj da so v ICC žrtev orkestrirane kampanje, katere cilj je njega prikazati kot »neusmiljenega in brezsrčnega kršitelja človekovih pravic, ki naj bi bil kriv za tisoče izvensodnih usmrtitev«.

ICC s sedežem v Haagu je pretekli mesec uvedel preliminarno preiskavo izvensodnih pobojev v okviru kampanje proti nezakoniti trgovini z drogami na Filipinih, ki jo je sprožil filipinski predsednik. Duterte je preiskavo sprva pozdravil, saj naj bi imel že dovolj obtožb na svoj račun. Izrazil je tudi pripravljenost, da pride pred sodišče, če se bo postopek nadaljeval.