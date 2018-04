Indijska vlada potrdila smrtno kazen za posilstvo otrok

New Delhi - Indijska vlada je danes sprejela dopolnilo zakona o zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami, ki uvaja smrtno kazen za posilstvo otroka, mlajšega od 12 let. Najvišja predpisana kazen za takšno dejanje je bil doslej dosmrtni zapor. Gre za še eno potezo v sklopu prizadevanj za zajezitev spolnih zlorab mladoletnih deklet, ki so v Indiji zelo pogoste, poroča STA.

Odlok mora po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zdaj podpisati indijski predsednik Ram Nath Kovind, nato pa ga mora v šestih mesecih potrditi še parlament.

Posilstva so v Indiji zelo pogosta, žrtve mnogih med njimi pa so otroci, najpogosteje deklice. Januarja je državo pretreslo množično posilstvo in umor osemletnice, samo ta teden pa so bile posiljene in umorjene štiri mladoletnice.

Ena odmevnejših sodb zaradi posilstev v Indiji je bila avgusta lani izrečena 20-letna zaporna kazen za duhovnega vodjo Gurmeeta Rama Rahima Singha, ki so jo spremljali krvavi protesti. Za obravnavo očitkov, da je 50-letnik, ki je vodil sekto v zvezni državi Harjana na severu Indije, posilil dve svoji privrženki, so vzpostavili posebno sodišče.