Iranski parlament o protestih

Izredno sejo so pripravili na zahtevo reformistov. Poslanci so s predstavniki vlade govorili o vzrokih za protirežimske proteste.

Be. B., STA

Teheran - Iranski parlament se je danes sestal na izrednem zasedanju za zaprtimi vrati, na katerem so poslanci s predstavniki iranske vlade razpravljali o zadnjih protestih v državi.

Poslanci so na izredni seji predvsem zasliševali iranskega notranjega ministra Abdolrahmanija Rahmanija Fazlija, vodjo iranskih obveščevalcev Mahmuda Alavija ter sekretarja varnostnega sveta Alija Šamkanija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izredno sejo so pripravili na zahtevo reformistov, na zasedanju pa naj bi govorili tudi o pravni pomoči za tiste, ki so jih med protesti zaprli. Uradni podatkov o tem ni, po različnih ocenah pa naj bi med protesti aretirali od tisoč do 1800 ljudi.

Slabo gospodarstvo in brezposelnost

Reformisti so po izrednem zasedanju v izjavi povedali, da so varnostne oblasti potrdile, da so večino aretiranih izpustili iz pripora. Kot so izpostavili, je bilo današnja izredna seja namenjena predvsem vpogledu parlamenta v razmere, s katerimi se soočajo Iranci; slabo gospodarstvo in brezposelnost. Krivdo za krizo države, ki jo sovražniki izrabljajo za vstop v državo, sicer pripisujejo več desetletjem slabega upravljanja države.

»Upam, da se bomo soočili z realnostjo in se iz preteklih napak tudi česa naučili«, je dejal reformistični poslanec Bahram Pasaje.

Nekateri poslanci so meddrugim zaskrbljeni nad nadzorom svetovnega spleta, vključno s prepovedjo v Iranu najbolj priljubljene aplikacije za pošiljanje sporočil Telegram, ki so jo uvedli v času protestov.