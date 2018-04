Iransko opozorilo Donaldu Trumpu

Ameriška administracija s predsednikom države Donaldom Trumpom na čelu že nekaj časa grozi, da bo razveljavila sporazum, ki ga je leta 2015 s Teheranom podpisalo pet stalnih jedrskih članic varnostnega sveta in Nemčija. Za predsednika Trumpa naj bi bil to »eden najslabših sporazumov vseh časov«.

Ker se bliža 12. maj, ko bo moral ameriški predsednik podaljšati sporazum, ki ga na pol leta vsakič znova potrjuje in v poročilu kongresu po svoji presoji ugotavlja, ali je s sporazumom povezana ukinitev sankcij še smiselna, so v Teheranu spet zelo resno opozorili Washington na vse možne posledice morebitnega ameriškega enostranskega izstopa iz sporazuma.



Iran se namerava v vsakem primeru držati podpisanega sporazuma in ga tudi v prihodnje dosledno spoštovati, je v New Yorku, po poročanju iranske državne televizije, izjavil iranski zunanji minister Džavad Zarif. Dokler ga bodo seveda spoštovale tudi vse ostale podpisnice. Če pa se bodo ZDA odločile enostransko odstopiti od sporazuma, bo reakcija Teheran, ki ima za tak primer pripravljenih več »opcij«, v vsakem primeru »neugodna«, je opozoril Zarif.



Logično ogorčenje Teherana

Kakšna naj bi bila reakcija, iranski zunanji minister ni želel povedati, zavedati pa se je treba, da gre za mednarodno izjemno pomemben sporazum, o katerem so pogajanja potekala več kot desetletje, in ki ga je na koncu podpisalo pet stalnih jedrskih članic varnostnega sveta (ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija, Francija) in Nemčija. Tako imenovani iranski jedrski sporazum, s kratico znan tudi kot JCPoA (Joint Comprehensive Plan of Action), določa strog mednarodni nadzor nad iranskimi jedrskimi programi...