Izraelska policija priporočila obtožnico proti Netanjahuju

Policija je včeraj sporočila, da so našli dokaze o koruptivnih dejanjih izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja.

Jeruzalem – Izraelska policija je državnemu tožilstvu priporočila, naj proti premieru Benjaminu Netanjahuju vloži obtožnico v dveh ločenih primerih korupcije. Odločanje državnega tožilstva o obtožnici utegne trajati več mesecev, piše britanski BBC.

Policija je zaradi suma korupcije proti Netanjahuju uvedla preiskavo, od začetka lanskega leta pa ga je že večkrat zaslišala. Včeraj je sporočila, da so našli dokaze o podkupovanju in kršitvi zaupanja.

Po navedbah policije je Netanjahu skupaj s soprogo Saro in sinom Jairjem od milijarderja Arnona Milchana v zameno za pomoč pri pridobitvi ameriškega vizuma prejel cigare in nakit v vrednosti milijon šeklov (približno 229.000 evrov). V drugem primeru pa gre za sporno sodelovanje Netanjahuja in založnika izraelskega časopisa Yediot Aharonot – v zameno za pozitivno poročanje je izraelski premier založniku obljubil pomoč pri prevzemu konkurenčnega časopisa, navaja BBC.

Netanjahu vse obtožne zanika in poudarja, da ni prekršil zakona. »Preiskava ne bo pokazala ničesar,« je dejal v včerajšnjem govoru, ki ga je v živo prenašala televizija. Med drugim je povedal tudi, da ga je policija v zadnjih letih preiskovala najmanj 15-krat, nikoli pa ni našla obremenilnih dokazov.

Izraelska ministrica za pravosodje Ajelet Šaked je pojasnila, da premier, proti kateremu vložijo obtožnico, ni dolžan odstopiti s položaja. Ne glede na to v zadnjem času odstop Netanjahuja zahteva vse več ljudi, mnogi tudi na protestnih.

Kako stabilna je Netanjahujeva vlada?

Izraelskega premiera so zaradi obtožb korupcije kritizirali tudi člani vlade. Med drugim ga je kritiziral šolski minister Naftali Benet, a je hkrati napovedal, da njegova stranka za zdaj ostaja v koaliciji.

Kljub kritikam je Netanjahu danes izjavil, da škandal ne vpliva na stabilnost izraelske vlade, navaja francoska tiskovna agencija AFP. »Ne jaz ne kdo drug se ne pripravlja na volitve. Še naprej bomo sodelovali za dobrobit izraelskih državljanov do konca mandata,« je dejal Netanjahu, ki je na čelu izraelske vlade nekaj manj kot 12 let. Volitve v Izraelu bodo sicer potekale jeseni prihodnje leto.