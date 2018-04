James Comey: Trump nenehno laže

A. V., STA

New York – Nekdanji direktor ameriške zvezne policije FBI James Comey, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump odpustil maja lani, ker ni hotel predčasno končati preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, je v pogovoru za televizijo ABC dejal, da Trump nenehno laže in moralno ni primeren za predsednika ZDA.

Comey je v letu dni, odkar je brez položaja, napisal knjigo z naslovom Višja zvestoba, pogovor z Georgeem Stephanopoulosom na ABC pa je bil prvi v vrsti intervjujev, ki jih bo v prihodnjih dneh opravil za promocijo knjige, v kateri opisuje okoliščine pred volitvami novembra 2016 in po njih.

Podrobnosti intervjuja so bile objavljene že čez teden, osnovno Comeyjevo sporočilo pa je, da Trump ne bi smel biti predsednik. Impeachmenta oziroma odstavitve predsednika si Comey ne želi, ker morajo ameriški volivci sprejeti odgovornost za to, kar so storili. Predlagal jim je, naj prihodnjič volijo skladno s svojimi vrednotami.

Trump je zahteval zvestobo

Trump naj bi bil antiteza ameriških vrednot, ker takšnega nemoralnega lažnivca še ni bilo v Beli hiši. »Ne sprejemam tega, da ni duševno sposoben ali da je v zgodnji fazi demence. Je nadpovprečno inteligenten človek, ki pozorno spremlja pogovore. Ne mislim, da ni zdravstveno sposoben opravljanja položaja, ampak mislim, da ni moralno primeren za predsednika,« je dejal Comey.

Comey je med drugim primerjal Trumpa z mafijskim šefom, s katerimi je imel opravka kot zvezni tožilec v New Yorku. Ne na način, da bo komu ukazal, naj gre komu polomiti noge ali da bi izsiljeval lastnike lokalov. Takšen vtis je dobil, ko je od blizu spremljal Trumpov način delovanja, ko morajo biti šefu vsi brezpogojno zvesti.

Ponovil je, da je Trump zahteval od njega zvestobo na zasebni večerji, kasneje na zasebnem sestanku pa še, da naj preneha preiskovati nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost, generala Michaela Flynna, ki je bil odstavljen, ker je preiskovalcem lagal o stikih z Rusi. Comey mu zvestobe ni obljubil, niti da bo prenehal preiskovati Flynna, zaradi česar ga je Trump potem odpustil. Na vprašanje, ali meni, da je predsednik ZDA oviral pravosodje oziroma preiskavo, je Comey odgovoril, da je to zelo verjetno.

Comey je skupaj z večino preostalega sveta pričakoval, da bo na volitvah novembra 2016 zmagala demokratka Hillary Clinton, zaradi česar naj bi bil podzavestno malce ostrejši do nje, ko jo je opral krivde v preiskavi uporabe zasebnega strežnika elektronske pošte. Comey je šel takrat sam pred kamere mimo pravosodne ministrice Lorette Lynch, ker se je ta pred koncem preiskave srečala z Billom Clintonom, o preiskavi pa je govorila kot o »zadevi«.

Posneli zabavo s prostitutkami

V trenutku, ko je prevzel preiskavo Clintonove, je Comey vedel, da je »pečen« v vsakem primeru, ker ga bo ne glede na izid na koncu sovražila polovica Amerike. Ker je srečanje Lyncheve s Clintonom vrglo senco dvoma o nepristranskosti pravosodnega ministrstva, je šel pred kamere sam in je Clintonovo obenem opral krivde, obenem pa kritiziral, da je neprevidno ravnala z zaupnimi podatki. Trump ga je takrat kritiziral, potem pa 11 dni pred volitvami, ko je Comey preiskavo znova odprl, hvalil na vsa usta.

Tudi nadaljevanje preiskave, ki je bilo posledica odkritja dvojnikov elektronske pošte na prenosnem računalniku sodelavke Clintonove Hume Abedin med preiskavo njenega moža Anthonyja Weinerja zaradi opolzke komunikacije z mladoletnicami, ni našlo nobene krivde pri Clintonovi, vendar je ta prepričana, da jo je Comey stal volitev.

Tudi Trump je bil najprej razigrano naklonjen Comeyju in se je šalil, da mu je pomagal do zmage, zato ga je tudi pustil na položaju. Comey je namočil Clintonovo, vendar o poteku preiskave ruskega vpletanja v volitve na Trumpovi strani pred novembrom 2016 ni javno govoril in demokrati mu očitajo dvojne standarde. Težave ima tudi doma, saj so soproga in obe hčerki podpirali Clintonovo in dekleta so se udeležila demonstracij proti Trumpu dan po njegovi inavguraciji v Washingtonu.

Comey je opisal srečanje s Trumpom in njegovim štabom takoj po volitvah, ko mu je na štiri oči povedal o navedbi, češ da so Rusi posneli njegovo zabavo s prostitutkami, ki da so urinirale po postelji v moskovskem hotelu. Comeyju je takoj padel v oči odziv Trumpa in sodelavcev, ko so jih obvestili o ruskem vpletanju v volitve. Nihče ni vprašal, kaj to pomeni oziroma kako bodo to preprečili, ampak jih je zanimalo, kako bodo to predstavili javnosti oziroma obrnili v svoj prid.

Zapadel v zanikanje vsega slabega

Zasebno na pogovoru o prostitutkah in uriniranju pa naj bi Trump zapadel v zanikanja vsega slabega, kar ga obtožujejo. Ne da bi ga Comey kaj vprašal, je začel trditi, da ni bil nikoli vulgaren ali nesramen do žensk, da ni nikoli žalil invalidnega novinarja in podobno, čeprav o vsem tem obstajajo videoposnetki. Comey je takrat dobil vtis, da ima pred seboj kroničnega lažnivca in Stephanopoulusu je povedal, da ne bi bil presenečen, če se bodo navedbe o prostitutkah pokazale za resnične.

Trump pravi drugače in vse Comeyjeve navedbe zanika ter označuje za laži. Ofenzivo proti Comeyju je sprožil oziroma nadaljeval v nedeljo zjutraj, ko ga je v vrsti tvitov med drugim obtožil, da ni zelo pameten, da bo šel v zgodovino kot najslabši direktor FBI, da je izmuzljiv, da je vreden zapora, da je lagal kongresu, da je izdajal zaupne informacije in še kaj.

Trump napada vse vpletene v preiskavo ruske afere, ki jo je po Comeyju prevzel posebni tožilec Robert Mueller. Za Trumpa je preiskava nepotreben lov na čarovnice oziroma v tem primeru nanj, ki da je povsem nedolžen česarkoli slabega.

Krivi in zapora vredni so vsi drugi, med njimi Comey, Mueller in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton, nekdanja pravosodna ministrica Loretta Lynch, Hillary Clinton, visoki uradniki FBI, ki sodelujejo v preiskavi, vsi demokrati in še kdo.