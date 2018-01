Je Evropa izgubila glas?

»Evropska unija v celoti podpira izjave in prizadevanja švedske vlade, od kitajske oblasti pa pričakuje, da bo nemudoma izpustila iz pripora Gui Minhaia in mu dopustila vrnitev k družini ter konzularno in medicinsko pomoč v skladu s pravicami, ki mu pripadajo.«



Tako so se včeraj v Bruslju odzvali na obnovljen spor med Stockholmom in Pekingom, ki je izbruhnil, ko so agenti v civilnih oblačilih vstopili v vlak, v katerem je Gui v spremstvu dveh švedskih diplomatov potoval iz vzhodnega kitajskega mesta Ningbo proti Pekingu, ter ga odpeljali v neznano smer. V odnosih med EU in Kitajsko se je znova odprla tema, o kateri je kazalo, da je izginila z dnevnega reda medsebojnih srečanj in se izgubila iz besednjaka gospodarske diplomacije: človekove pravice.



Delo v založniški hiši



Gui Minhai se je rodil na Kitajskem (prav v mestu Ningbo), a je leta 1988 odšel na Švedsko, kjer je na Univerzi v Göteborgu pripravljal doktorat. Po pokolu na Trgu nebeškega miru je postal švedski državljan in se hkrati avtomatično odrekel kitajskemu državljanstvu. Poslanstvo številnih kitajskih intelektualcev, ki so po krvavem zatrtju prodemokratičnega gibanja ostali v tujini, je bilo tako ali drugače ukvarjati se s spreminjanjem družbe, iz katere izhajajo in ki ji intelektualno in čustveno še vedno pripadajo.



Gui je od leta 2006 delal v založništvu, posvečal se je predvsem kitajski politiki. Sedem let pozneje je v Hongkongu z dvema prijateljema ustanovil založniško hišo Mighty Current Media. Pod psevdonimom Ah Hai je napisal ali uredil približno 200 knjig, izmed katerih se je večina ukvarjala s kočljivimi temami in političnimi škandali, povezanimi s kitajskim partijskim vodstvom.