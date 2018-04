Je kdo brez inteligence? Tu imate umetno!

Včeraj se je nadaljeval ­dvoboj med Belo hišo in ­Zhongnanhaiem. Udarcu iz Washingtona je sledil povračilni udarec­ iz Pekinga. Le nekaj ur po tem, ko je predsednik Donald Trump dodal na seznam protikitajskih ukrepov nove carine ter se posvetil elek­tronskim in visokotehnološkim izdelkom, se je kitajska osrednja vlada odzvala z uvoznimi tarifami za 106 ameriških izdelkov, med katerimi so tudi soja in avtomobili.



Nič od tega več ne preseneča. Trump zagovarja idejo, da so ZDA kot največji izvozni trg za kitajsko blago zadnjih 25 let pomagale azijski sili, da je postala drugo gospodarstvo na svetu, zdaj pa je skrajni čas, da se spet vzpostavi ravnotežje v menjavi. Kitajski veleposlanik v Washingtonu Cui Tiankai je pojasnil, da si njegova država ne želi trgovinske vojne, vendar si ne more privoščiti, da se ne bi odzvala z ustreznimi ukrepi.



Tako bodo ZDA s 25-odstotnimi carinami obdavčile 1300 kitajskih izdelkov, med drugim HD-zaslone, elektromagnete za naprave za magnetno resonanco, sestavne dele za letala, stroje za obdelavo tekstila, tiskane izdelke in hrano. Na kitajskem seznamu je 106 ameriških izdelkov, katerih letna vrednost je 50 milijard dolarjev in za katere bodo prav tako veljale 25-odstotne carine. Če že trgovine ni mogoče uravnotežiti, je zdaj uravnotežena vsaj bolečina. Kitajce boli zaradi ovire, ki so jo postavili pred njihove polprevodnike, dele za komunikacijske satelite ali izstrelitvene rampe, zato so se odločili pritisniti na ameriške občutljive točke, med drugim na nekatere tipe letal, avtomobilov, nekatere vrste govedine, nekatere električne avtomobile … To, da še niso uvedli carin na vsa letala, avtomobile ali vse vrste govedine, pomeni, da se je uradni Peking še vedno pripravljen pogajati.