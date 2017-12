Je sekularna Indija na smrtni postelji ali se krepi?

Ko je Indija po ambivalentnem molku pred glasovanjem v četrtek dvignila roko proti ameriški odločitvi, je bil to še en znak, da »zavezništva za sto let« med Washingtonom in New Delhijem, o katerem je pred kratkim govoril državni sekretar Rex Tillerson, ne bo tako preprosto uresničiti.



»Mnenje Indije o Palestini je neodvisno in dosledno, oblikovali smo ga skladno z našim razmišljanjem in interesi, zato o njem ne odloča nobena tretja država,« je pojasnilo indijsko zunanje ministrstvo. V izjavi niso omenili besede »neuvrščenost«, vendar je bil indijski glas v OZN pravzaprav preostanek že zdavnaj izgubljenega vodstvenega položaja te države na svetovnem odru, ko je njen premier Džavaharlal Nehru z gibanjem neuvrščenosti ponudil Indiji in drugim državam v razvoju alternativno možnost zunaj bojišča hladne vojne in izključujoče izbire med ZDA in Sovjetsko zvezo.



Toda za sedanjega indijskega premiera Narendro Modija beseda »neuvrščenost« pomeni nekaj popolnoma drugega. Natančneje bi lahko rekli, da vodi politiko uvrščenosti na vse strani, saj se nekaj časa objema s Trumpom, nekaj časa sklepa trdno partnerstvo z japonskim premierom Šinzom Abejem, nekaj časa se drži za roke z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, poleg tega celo s kitajskim vodjem Xi Jinpingom ohranja ravnotežje prijaznosti med velesilama.