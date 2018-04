Jedrska varnost in Trumpov »vojni« kabinet

Predsedniku je uspelo nagnati iz Bele hiše že skoraj vse, ki so vsaj približno veljali za zmerne in razumne.

V Washingtonu je ozračje kao­tično, je med obiskom v Sloveniji dejal naš newyorški dopisnik. Vsi vemo, da seznami obstajajo, tako da iz dneva v dan čakamo le še na to, kdaj bo predsednik Donald Trump tvitnil, in bo odletel še en minister ali svetovalec.



Pred kratkim se je to zgodilo za Trumpov kabinet dokaj zmernemu zunanjemu ministru Rexu Tillersonu. Trump ga je tako rekoč čez noč, kar s tvitom, odslovil iz Bele hiše in na njegovo mesto imenoval veliko bolj radikalnega vodjo Cie Mika Pompea. Dober teden pozneje se je zgodba ponovila s predsednikovim svetovalcem za nacionalno varnost H. R. McMastrom. Trump ga je zamenjal z ekstremnim zunanjepolitičnim »jastrebom« Johnom Boltonom, ki je v času Georgea W. Busha veljal za enega ključnih pripravljavcev iraške vojne.