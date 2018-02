Južnokorejsko veliko čiščenje: desnica v razsulu

Sredi zimskih olimpijskih iger, ki so se začele prejšnji petek, in dva dni pred lunarnim novim letom, ki bo jutri, je bila južnokorejska javnost zaradi velikega čiščenja z državno protikorupcijsko metlo prikovana pred televizijske zaslone.



Tesno prijateljico in neuradno svetovalko bivše južnokorejske predsednice so v torek obsodili na 20-letno zaporno kazen, predsednika skupine Lotte, enega največjih čebolov, pa na dve leti in pol zapora. A vse to je prineslo le rahlo olajšanje v razdvojeno družbo. Čeprav ima protikorupcijska kampanja vso podporo javnosti, bi se lahko ta kaj hitro obrnila proti vladajoči stranki, menijo visoki funkcionarji, prepričani, da bi bila prava gospodarska politika koristnejša od strogih kazni.



Nič sočutja



Čoi Sun Sil je zaječala, ko je predsednik sodnega sveta glavnega sodišča v Seulu izrekel razsodbo, vendar do nje, kot mi je povedal nekdanji državni svetovalec za varnost Čon Jong Vu, nihče ne čuti sočutja. »Vsi jo sovražijo, tako v vladajočih krogih kot v opoziciji, in vsi se strinjajo, da je bila največja napaka bivše predsednice Park Gen Hje v tem, da ji je tako zaupala. Zdaj je vprašanje, kakšna bo razsodba za Park.«