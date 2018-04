Kaj je ostalo od revolucionarnih 60. let

Berlin – Morilec voditelja nemške uporniške mladine je pred pritiskom na sprožilec zavpil: »Umazana komunistična svinja!« Rudi Dutschke je atentat po čudežu preživel vsaj naslednjih enajst let, Zahodna Nemčija pa je 11. aprila 1968 doživela enega od mejnikov študentskih uporov – in svojega razvoja.



Brez študentskih uporov iz 60. let prejšnjega stoletja Nemčija ne bi bila to, kar je, ali vsaj ne njeni zahodni predeli. V soju revolucionarnega zanosa, ki se je širil po vsem zahodnem svetu, so zahodnonemški mladi brez milosti izprašali svoje nacistične starše in stare starše, ki so po izbruhu hladne vojne mislili, da bodo njihovi nacistični zločini ali kimanje ob njih ostali nekaznovani.