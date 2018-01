Kaj se vrti v pralnem stroju s Trumpovim podpisom?

Kitajsko-ameriški odnosi so bili konec leta 2017 boljši, kot se je pričakovalo, letos pa bo najpomembnejši trend v ameriški zunanji politiki zaostrovanje stališč do Kitajske. Na to je v ponedeljek opozoril profesor kitajske Akademije družbenih znanosti Liu Weidong.

In le nekaj ur po tem, ko je bila ta njegova napoved objavljena v kitajskih medijih, je ameriški predsednikodobril 30-odstotne uvozne carine na sončne celice in 50-odstotne uvozne carine na pralne stroje tujih proizvajalcev. S tem udarcem so ZDA prizadele dve državi: Kitajsko, ki velja za največjo proizvajalko sončnih celic na svetu, in Južno Korejo, katere tovarni Samsung in LG izvažata pralne stroje na ameriški trg. Na njun odziv ni bilo treba dolgo čakati. Vodstvo v Seulu je takoj zagrozilo, da bo vložilo tožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), ker so ti ukrepi v nasprotju z uredbami o svobodni trgovini in ker se z njimi vsiljuje carina vsakemu posameznemu kupcu, ki kupi pralni stroj, izdelan v drugi državi.