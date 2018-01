Kako nevaren je naftni madež v Vzhodnem kitajskem morju?

A. M.

V Vzhodnem kitajskem morju se danes nadaljujejo prizadevanja za omejitev škodljivih posledic obsežnega izlitja nafte po trku tankerja in tovorne ladje pred dobrim tednom dni. Iranski tanker Sanchi je po trku, ki se je zgodil 6. januarja kakih 260 kilometrov od Šanghaja, zagorel, požar se je v nedeljo nenadoma razširil, nato pa je plovilo, naloženo s 136.000 tonami lahke nafte, potonilo.

S tem je tudi dokončno ugasnilo upanje za 32 članov posadke tankerja (30 Irancev in dva državljana Bangladeša) in reševalcem je kljub obsežnim naporom uspelo odkriti le tri trupla. Reševalna operacija je bila odpovedana, po tem, ko je oblastem v ponedeljek uspelo pogasiti gorenje oljnega madeža na površju morja, pa se je začela operacija saniranja okoljske škode.



Ko se je v nedeljo požar na krovu Sanchija spet razbesnel, je dim segel več kot kilometer visoko. Foto: AP

Po poročanju kitajske televizije CCTV sta na prizadetem območju trenutno dve ladji, ki površje morja škropita s posebnimi kemikalijami za razgradnjo izlitega goriva, naftni madež pa se razteza na območju, velikem okoli 130 kvadratnih kilometrov. Ameriški strokovnjak za razlitja nafte Richard Steiner je za agencijo AFP povedal, da je nesreča v Vzhodnem kitajskem morju največje razlitje tovrstne lahke nafte (angl. condensate) v zgodovini, saj je silovit in dolgotrajen požar najverjetneje poškodoval vse cisterne za nafto na ladji, zaradi česar je iz nje bržkone izteklo vse gorivo, ki ga je prevažala.

Znanastveniki si za zdaj še niso edini o tem, kako obsežne bodo posledice izlitja. Medtem ko nekateri trdijo, da bo zaradi vrste prevažane nafte in velike oddaljenosti prizorišča nesreče od kitajskih obal škoda manjša kot ob drugih podobnih katastrofah, pa drugi poudarjajo, da bi lahko bile posledice dolgoročne, ker večina goriva pred izlitjem ni zgorela in ker tovrstna lahka nafta v morju ustvari strupen in s površja neviden podvodni »oblak«, in s tem precej hujše, kot se trenutno napoveduje.