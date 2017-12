Kako prepovedati orožja, ki ubijajo sama

Predstavniki držav se na sedežu Združenih narodov v Ženevi že več mesecev ukvarjajo z vprašanjem, kako ustaviti hitro robotizacijo vojn in prepovedati orožja, ki so že sposobna ubijati sama.

Pri tem ne gre za tako imenovane drone oziroma brezpilotna letala in različne letalnike, ki so v zadnjem desetletju ali dveh krepko spremenili vodenje vojn in po prepričanju nasprotnikov tovrstnega pobijanja zakrivili na tisoče tako imenovanih izvensodnih eksekucij z ogromnim številom žrtev med naključno prisotnimi civilisti. Te brezpilotnike namreč še vedno, četudi iz več tisoč kilometrov oddaljenega centra, vodi človek, ki s pomočjo kamer odloča, na koga bo iz brezpilotnika streljal. Človek je v tem primeru torej še vedno tisti, ki pritisne na sprožilec. Pri tako imenovanih »avtonomnih orožjih« pa gre za nekaj povsem drugega. V igri so sistemi in orožja, ki dejansko že ubijajo sama, torej avtonomno, po lastni »presoji« in tako da človeku sploh ni več treba pritisniti na sprožilec.

Leteči mini roboti ubijalci

Iz reklamnih filmov orožarskih firm je znan miniaturni dron, oborožen z eksplozivom, ki se leti že povsem avtonomno in tudi sam išče cilj napada.