Kakšna je podobnost med Kim Džong Unom in Psyjem?

Za zdaj ni pomembno, kdo je v zelenem vlaku, pa tudi ne, ali bo šel Psy v Pjongjang. Dovolj je, da bodo tam izvajali­ uspešnice, zaradi katerih so lahko­ do zdaj tisti, ki so jih poslušali, končali v prevzgojnem taborišču.



»Je morda Psy malce uspešnejši nezakonski sin Kim Džong Ila?« To vprašanje se je na družbenih omrežjih pojavilo leta 2012, ko je južnokorejski pevec na youtubu s spotom Gangnam Style pritegnil na milijarde gledalcev, medtem ko je mladi severnokorejski voditelj Kim Džong Un tega leta naredil prve državniške korake.



Pravzaprav sta si oba Korejca v resnici malce podobna: sta enako velika in v tistih časih sta imela tudi podobno težo, veliko pomembnejše pa je, da sta bila vsak na svoji polovici otoka enako prepoznavna simbola.



Pred šestimi leti si nihče ni mogel niti predstavljati, da se bosta Kim in Psy znova znašla na istih časopisnih straneh, povezana s trenutkom medkorejskega približevanja in pomembnimi premiki prvega odpiranja Pjongjanga zunanjemu svetu.