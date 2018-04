Kam na počitnice? Morda na Ha(va)inan

Kitajska vlada je sklenila­ ­odpraviti vizume za turiste­ iz 59 držav, ki bi radi obiskali­ ­Hai­nan. Tridesetdnevno bivanje­ na »kitajskih Havajih«, kot ­pogosto imenujejo ta otok, bo dovoljeno prebivalcem vseh evropskih držav, tudi Slovencem, nov režim pa bo začel veljati 1. maja.



To je korak naprej v primerjavi z dosedanjo politiko, po kateri so od leta 2000 lahko na Hainan prihajale izključno turistične skupine iz 21 držav, ki so lahko ostale na otoku največ dva tedna. Zdaj je mogoče pripotovati tja tudi v lastni režiji. Osrednja vlada v Pekingu, zlasti pa pokrajinska vlada v Haikoju, si zdaj obeta, da se bo s tem občutno povečalo število turistov in prebudilo zanimanje morebitnih ­vlagateljev.