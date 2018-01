Kdo ima večji rdeči gumb?

Severnokorejska televizija je v sredo objavila, da bo obnovila komunikacijsko »vročo linijo« z Južno Korejo, Seul pa je potrdil, da so prvi klic prejeli ob 15.30 po lokalnem času. Tako je bil obnovljen pred dvema letoma pretrgani dialog in z njim nove možnosti za mirno rešitev korejske krize.

»Z Južno Korejo bomo imeli tesne kontakte na iskren in zanesljiv način,« so sporočili iz Pjongjanga in potrdili, da bodo prvi pogovori potekali o »vprašanjih na delovni ravni«. Najprej se bodo dogovorili o podrobnostih obiska severnokorejske delegacije v Južni Koreji, so še dodali.

Tema srečanja bi lahko bile olimpijske igre, ki bodo potekale februarja v južnokorejskem Pjongčangu. Voditelj Kim Džong Un je v novoletni poslanici napovedal, da bi Severna Koreja lahko poslala svoje športnike na zimske olimpijske igre, na katere se je že kvalificiral par umetnostnih drsalcev iz te države.



Kim Džong Un je v svoji novoletni poslanici posvaril ZDA, da ima na svoji mizi rdeči gumb za aktivacijo jedrskega orožja. Foto: Ahn Young-joon/AP

»Vroči telefon« so fizično namestili v Panmundžomu, obmejni vasici, skozi katero poteka razmejitvena črta in v kateri leži edini del te črte brez bodeče žice in minskih polj. Tam so postavili tudi barake, katerih polovica stoji v Južni Koreji, druga polovica pa v Severni Koreji, v eni izmed njih pa so do pred dvema letoma potekali pogovori med obema stranema o različnih vprašanjih, denimo o srečanjih razdeljenih družin ali skupnem upravljanju industrijske cone v Kaesongu.

Eden izmed uradnikov je v torek potrdil, da je južnokorejska stran poskušala priklicati severnokorejsko, že vse odkar je njen vodja v svojem nastopu na televiziji napovedal obnovitev komunikacije. A se na njihove klice vse do danes ni nihče odzival.

V svoji novoletni poslanici je Kim Džong Un še spomnil ZDA, da ima na svoji mizi gumb, s katerim lahko vsak trenutek izstreli jedrsko orožje proti kateremu koli delu ameriškega ozemlja. Toda obenem je poudaril, da ne bo pritisnil tega gumba, vse dokler njegova država ne bo postala tarča agresije.

Ameriški predsednik Donald Trump je odgovor poslal po twitterju: »Naj ga kdo iz njegovega ovenelega in sestradanega režima spomni, da imam tudi sam jedrski gumb, ki je precej večji in silnejši od njegovega. In moj gumb dejansko dela!«

Reakcije na Kim Džong Unovo ponudbo obnove dialoga z Južno Korejo so bile različne. Kitajska jo je takoj pozdravila, Trump pa je bil bolj zadržan: »Raketni mož se hoče zdaj prvič pogovarjati z Južno Korejo. Morda je to dobra novica, morda pa tudi ne − bomo videli!«



Ameriška veleposlanica pri OZN Nikki Haley: »Dialoga med Korejama ne gre jemati resno, če ne bo pripeljal do denuklearizacije.« Foto: Drew Angerer/AFP

Ameriška veleposlanica v OZN Nikki Haley je v torek opozorila, da dialoga med Korejama ne gre jemati resno, če ne bo pripeljal do denuklearizacije. Poleg tega, je še dodala, ameriška stran dobiva poročila o pripravah na še en preizkus zmogljive balistične rakete. »Upajmo, da se to ne bo zgodilo,« je dejala Haleyjeva: »Če pa se bo, se moramo severnokorejskemu režimu upreti s še ostrejšimi ukrepi.«