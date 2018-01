Kim Džong Un ima »jedrski gumb vedno na mizi«

N. G., STA

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v novoletnem nagovoru posvaril, da je »jedrski gumb vedno na njegovi mizi« in da so celotne ZDA v dosegu severnokorejskega jedrskega orožja. Obenem pa je ubral bolj spravljiv ton do Južne Koreje in nakazal možnost, da bi poslali svojo ekipo na tamkajšnje olimpijske igre.



V govoru, ki ga je prenašala televizija, je Kim težišče postavil na program razvoja orožja, češ da mora njegova država množično proizvajati jedrske konice in balistične rakete ter pospešiti njihovo nameščanje.



Ponovil je svojo trditev, da je Severna Koreja dosegla svoj cilj in postala jedrska država, obenem pa vztrajal, da je krepitev jedrskega programa obrambne narave.



Ameriški predsednik Donald Trump se je na severnokorejsko grožnjo odzival z vse ostrejšimi toni in med drugim zagrozil s »popolnim uničenjem«. V odzivu na zadnje grožnje je ob robu praznovanja novega letu v svojem letovišču Mar-a-lago dejal, da »bomo videli«.



Severnokorejski drsalec na olimpijske igre?



Obenem pa je Kim v nagovoru nakazal možnost izboljšanja odnosov z Južno Korejo in spomnil, da je letošnje leto pomembno za obe državi - Severna Koreja bo proslavila 70. obletnico ustanovitve, Južna Koreja pa bo gostila olimpijske igre. »Morali bi odtajati zamrznjene odnose med Severom in Jugom in tako počastiti pomembno leto,« je dejal.



Kim je nakazal tudi, da bi lahko na zimske olimpijske igre, ki bodo februarja v Pyeongchangu, poslali svojo ekipo, češ da bi tako pokazali enotnost.



Za olimpijske igre sta se sicer od severnokorejskih športnikov kvalificirala samo umetnostna drsalca Ryom Tae-ok in Kim Ju-sik. A kot pojasnjuje BBC, je Pjongjang zamudil uradni rok za potrditev sodelovanja. Par bi vseeno lahko tekmoval s povabilom Mednarodnega olimpijskega komiteja.



V Južni Koreji pripravljeni



Iz južnokorejske predsedniške palače so sporočili, da pozdravljajo pripravljenost Severne Koreje za pogovore o udeležbi njihovih športnikov na olimpijskih igrah. Če bodo olimpijske igre uspešno pripravljene, to ne bo pripomoglo le k miru na Korejskem polotoku ampak tudi v regiji in po svetu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vodja organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger v Li Hi-Beom je za AFP dejal, da aktivno pozdravljajo severnokorejski predlog. »Na olimpijske igre se pripravljamo z domnevno, da bo Sever na koncu sodeloval na igrah,« je povedal. Pojasnil je, da imajo že pripravljen protokol glede namestitve in potovanja severnokorejskih športnikov.