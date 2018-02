Kim Džong Un je bil Josef Pwag

Severnokorejski vodja Kim Džong Un in njegov že pokojni oče Kim Džong Il sta menda uporabljala ponarejene brazilske potne liste, da bi prišla do vizumov za obisk nekaterih zahodnih držav. Do podatkov iz petih virov dogajanja v devetdesetih letih je prišel Reuters. O tajnih potovanjih vladarske družine se je doslej šušljalo, zdaj pa so na dan prišli dokazi o želji Kim Džong Ila in njegove družine za potovanja čez severnokorejski zid v svet, po mnenju nekaterih pa je šlo celo za trasiranje poti za beg. Na severnokorejski ambasadi v Braziliji razkritja ne komentirajo, tamkajšnje zunanje ministrstvo pa je potrdilo, da o tem poteka preiskava.

Razkriti dokumenti so bili v času uporabe veljavni, gre pa za potna lista na ime Josef Pwag in Ijong Tchoi, s katerima naj bi lastnika prišla do vizumov za obisk najmanj dveh zahodnih držav. Ni razvidno, ali so bili kakšni vizumi prosilcema izdani, z lažnima potnima listoma pa sta Severna Korejca lahko potovala v Brazilijo, Japonsko in Hongkong.



Eden od japonskih časopisov je leta 2011 poročal, da ja Kim Džong Un obiskal Tokio z brazilskim potnim listom leta 1991. Obe listini nosita žig brazilske ambasade v Pragi, s tehnološkimi postopki prepoznave pa so ugotovili, da sta na fotografijah sedanji severnokorejski vladar in njegov oče. Kim Džong Unov potni list je izdan na ime Josef Pwag, kot datum rojstva pa je naveden 1. maj 1983. O njem se ve tako malo, da ni jasno niti natančno leto njegovega rojstva, ko je bil potni list izdan, naj bi imel od 12 do 14 let. Znano pa je, da se je izobraževal na mednarodni šoli v švicarskem Bernu, kjer se je predstavljal kot sin uradnega šoferja ambasade.