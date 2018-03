Kim Džong Un na Kitajskem?

Be. B., STA

Japonski mediji ugibajo, ali je z vlakom, ki se je pripeljal s Severne Koreje na Kitajskem, in na katerem je menda visok predstavnik severnokorejskega režima, morda prispel celo sam severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

Kitajski državni mediji o tem obisku molčijo. Ne poročajo ne o tem, da naj bi na Kitajsko prispel severnokorejski vlak, kot tudi ne, da naj bi bil na njem kak severnokorejski predstavnik. Tudi severnokorejski mediji so tiho, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

A japonska tiskovna agencija Kyodo je ob sklicevanju na neimenovane dobro obveščene vire poročala, da je na Kitajsko zagotovo prispel severnokorejski vlak. Na njem pa da je zagotovo visok severnokorejski predstavnik, ki naj bi bil na misiji izboljšanja odnosov med Severno Korejo in Kitajsko, povzema AFP.

Zelen vlak z rumenimi črtami

Posnetke severnokorejskega vlaka, kako stoji na postaji v kitajskem mestu Dandong na severovzhodu Kitajske, ki meji s Severno Korejo, je objavila tudi japonska televizija NNN. Na posnetkih je videti zelen vlak z rumenimi črtami, kakršnega je uporabljal tudi Kimov oče, Kim Džong Il, ko je potoval v tujino. Letal ni uporabljal.

Kim Džong Un se od prihoda na oblast 2011 še ni podal na obisk na tuje. Severnokorejski voditelj in kitajski predsednik Xi Jinping se doslej še nista srečala.

Kitajska je sicer še edina diplomatska zaveznica severnokorejskega režima in najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica. A odnosi med državama so precej ohlajeni; Peking je tudi podprl zaostritev sankcij Združenih narodov proti Severni Koreji zaradi njenega spornega programa razvoja jedrskega orožja in raketne tehnologije.