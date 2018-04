Kim Džong Un prvič uradno omenil dialog z Belo hišo

Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA je severnokorejski voditelj Kim Džong Un na včerajšnjem sestanku s člani svoje stranke razpravljal tako o odnosih Severne in Južne Koreje kot tudi o prihajajočih pogovorih z ZDA. Čeprav so v Pjongjangu že predhodno izrazili pripravljenost na pogovore o denuklearizaciji na najvišji ravni, je bil dialog z Washingtonom včeraj prvič omenjen, poročajo tuji mediji.

Srečanje ameriškega in severnokorejskega predsednika oziroma voditelja države bo po navedbah Donalda Trumpa potekalo maja ali v začetku junija. Če se bosta Trump in Kim resnično sestala, bo to prvo srečanje predsednika ZDA in voditelja Severne Koreje, ki utegne predstavljati preboj v dolgoletnih prizadevanjih za mir na Korejskem polotoku.

Kim Džong Un je včeraj strankarskim kolegom predstavil poročilo o dogajanju na Korejskem polotoku, omenil pa je tudi korejski vrh, kjer se bo srečal z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inon. Vrh bo potekal predvidoma 27. aprila.

Severnokorejski zunanji minister na obisku v Moskvi

Severna Koreja povečuje obseg svojih diplomatskih aktivnosti. Potem ko so se severnokorejski športniki udeležili zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji, je bil severnokorejski voditelj marca na obisku v Pekingu, kjer se je srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Danes se v Moskvi mudi severnokorejski zunanji minister Ri Jong Ho. Na poti v Rusijo je obiskal Kitajsko, Azerbajdžan in nekatere druge nekdanje sovjetske republike. Rusko zunanje ministrstvo je napovedalo, da bo Rija sprejel vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov, tema pogovora pa bo zmanjšanje napetosti na Korejskem polotoku.