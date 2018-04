Kim Džong Un v Asadovem zrcalu

Severnokorejski vodja se je v soboto verjetno postavil pred zrcalo. A le zato, da bi preveril, ali ni mogoče podoben Bašarju al Asadu ali celo Moamerju Gadafiju in Sadamu Huseinu. Kim se namreč od nekdaj zaveda, da ga ameriški predsednik gleda skozi podobno povečevalo, s katerim opazuje bližnjevzhodne diktatorje.



Zato se mu zdi pomembno najti ključno razliko med njimi in njim, ki bo Donaldu Trumpu preprečila pritisk na sprožilec raket, uperjenih proti Pjongjangu. Medtem ko se ta teden intenzivno končujejo priprave na Kimovo srečanje prihodnji petek z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom, je raketiranje Sirije neizbežno spodbudilo razpravo, ali so ogrožene perspektive tega dogodka, kakor tudi majskega sestanka med severnokorejskim vodjem in ameriškim predsednikom.



Prejeli sporočilo



Kitajski odziv na sobotno raketiranje je bil zadržan, a dovolj ogorčen, saj je uradni Peking v tej akciji prepoznal sporočila, namenjena Kim Džong Unu in predsedniku Xi Jinpingu. Predstavnica zunanjega ministrstva Hua Chunying je hitro spomnila Trumpa, da je »kakršnakoli enostranska vojaška akcija kršitev statuta Združenih narodov in načela mednarodnega prava«. Kitajska je proti takšnemu delovanju, to pa zato, ker bo »še bolj zapletlo reševanje sirske krize«. Čeprav je Hua Chunying pozvala k »vsestranski in nepristranski preiskavi domnevnega kemičnega napada«, še preden sprejmejo sklepe o Asadovi odgovornosti za smrt civilistov v Doumi, je iz pazljivo odmerjenega tona uradnega odziva na sobotno raketiranje jasno, da je azijska sila pozorna predvsem na možno širjenje Trumpovega »ognja in besa« z Bližnjega na Daljni vzhod.