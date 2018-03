»Kimxi diplomacija«

Kitajski predsednik ima korejsko zgodovino celo v imenu. Xi Jinping se je namreč rodil 15. junija 1953, starši pa so ga po­imenovali 'bliža se mir', kar dobesedno pomenita pismenki »jin« in »ping«. Takrat so si želeli­ konec korejske vojne, ki se je v resnici končala mesec dni in pol pozneje, a zgolj s prekinitvijo ognja.

Pravi mir bi lahko na Korejskem polotoku zavladal kdaj v prihodnosti, Xi pa je znova v položaju, ko lahko pripomore k uresničitvi tega pomembnega cilja. To je bilo več kot očitno v ponedeljek, ko je v Peking pripotoval severnokorejski voditeljin v pogovorih s Xi Jinpingom potrdil, da se njegova država »posveča denuklearizaciji polotoka v skladu z željo pokojnega predsednikain pokojnega generalnega sekretarja [centralnega komiteja Delavske stranke]«.Ta izjava bi komajda presegla neštetokrat ponovljeno floskulo, če ne bi Kim hkrati potrdil, da se je odločil »spremeniti vezi med Korejama v odnose sprave in sodelovanja« in da se je v prid temu pripravljen sestati z južnokorejskim predsednikom, nato pa »vzpostaviti dialog z ZDA ter izpeljati vrhunsko srečanje voditeljev obeh držav«. Kim je s tem prvič javno potrdil, da se bo v kratkem sestal tudi z ameriškim predsednikom