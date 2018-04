»Kitajska ima pogum za zmago v trgovinski vojni«

Be. B., STA

Peking – Oster članek v kitajskem uradnem državnem časniku People's Daily napoveduje, da bo Kitajska zmagala v morebitni trgovinski vojni z ZDA. »Ameriško gospodarstvo bo močno prizadeto, če s Kitajsko izgubi največji potrošniški trg na svetu,« povzema nemška tiskovna agencija DPA.

»Kitajska ima dovolj poguma za zmago v tej trgovinski vojni,« navaja članek. ZDA ne morejo več »ustrahovati« Kitajske v tekmi med »dvema globalnima gigantoma«, v kateri je Kitajska po njihovem prepričanju v ugodnejšem položaju.

Kitajski People's Daily velja za glasilo vladajoče komunistične stranke.

Kitajska se je na ameriški seznam odzvala in v sredo objavila seznam ameriških dobrin, ki bi jih lahko ocarinila pri vstopu v državo. Foto: AP

ZDA so v torek objavile nov seznam kitajskega blaga, ki bi lahko bilo v prihodnje ob uvozu v ZDA dodatno ocarinjeno. Gre za uvoz v vrednosti 50 milijard dolarjev, na njem pa so elektronske naprave, deli za letala, sateliti, zdravila, stroji in druge dobrine. Temu bo sledilo obdobje za pripombe zainteresiranih deležnikov, carine pa bi lahko začele veljati maja.

Kitajska se je nemudoma odzvala in v sredo objavila svoj seznam ameriških dobrin, ki bi jih lahko ocarinila pri vstopu v državo. Peking bi med drugim ocarinil sojo, avtomobile in majhna letala, skupno bi bil prav tako prizadet uvoz v vrednosti okoli 50 milijard dolarjev na leto. Obenem je napovedal, da bo zaradi dejanj ZDA sprožil spor pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO).

Peking je že v ponedeljek uvedel dajatve na okoli tri milijarde dolarjev vreden ameriški uvoz, med drugim uvoz svinjine, vina in sadja, kot povračilni ukrep za ameriško uvedbo carin na jeklo in aluminij.

»To bi se lahko slabo končalo,« je danes za DPA dogajanje komentiral evropski diplomat, ki je hotel ostati anonimen. Bi pa po njegovi oceni Kitajska ameriškega predsednika Donalda Trumpa lahko pomirila, če bi popustila v določenih pogledih. Tako bi na primer lahko odpravila določilo, da morajo ZDA na Kitajskem obvezno proizvajati s kitajskim partnerjem, s čimer kitajska podjetja dobivajo dostop do ameriške tehnologije.