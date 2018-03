Kitajska potrdila obisk severnokorejskega voditelja

Kim Džong Un in Xi Jinping sta se pogovarjala o odnosih med državama ter ohranitvi miru in stabilnosti na Korejskem polotoku.

Š. J., STA

Peking – Kitajska je po skrivnostnem obisku visokega severnokorejskega predstavnika v Pekingu danes uradno potrdila, da je šlo za obisk severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Kot poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, je bil Kim s soprogo Ri Sol Džu v Pekingu od nedelje do danes in je imel pogovore s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Kitajski predsednik je severnokorejskega voditelja in njegovo soprogo tudi gostil na banketu. Na srečanju je Kim povedal, da sta se pogovarjala o odnosih med državama, razmerah v Severni Koreji, ohranitvi miru in stabilnosti na Korejskem polotoku in drugih zadevah, poročanje kitajske državne agencije Xinhua povzemajo tuje tiskovne agencije.

Xi je izpostavil pomen prijateljstva med sosednjima državama. Poudaril je, da je bil za to obdobje obisk severnokorejskega voditelja pomemben ter pohvalil »pozitivne spremembe« na Korejskem polotoku letos. Pri tem je pojasnil, da se Kitajska še naprej zavzema za jedrsko razoroževanje na Korejskem polotoku ter reševanje težav z dialogom.



Foto: Kim Hong Dži/Reuters

Kim je nakazal možno pot za rešitev severnokorejskega jedrskega vprašanja. »Vprašanje denuklearizacije Korejskega polotoka lahko rešimo, če se bodo Južna Koreja in ZDA odzvale na naša prizadevanja z dobro voljo, če bomo ustvarili ozračje miru in stabilnosti ter obenem sprejeli usklajene ukrepe za mir,« je dejal.Severnokorejska državna tiskovna agencijapa je poročala, da je Xi ob srečanju sprejel Kimovo vabilo, naj obišče Severno Korejo.Kima so na Kitajskem sprejeli tudi predsednik kitajske vladeter člani kitajskega centralnega komiteja.To je bil prvi obisk Kim Džong Una v tujini, odkar je po smrti svojega očetaleta 2011 prevzel oblast v Severni Koreji. Njegov oče, ki je bil znan po strahu pred letenjem, je Kitajsko večkrat obiskal z zasebnim, oklepnim vlakom. Kitajski in severnokorejski mediji so takrat njegov obisk potrdili šele, ko je po koncu zapustil Kitajsko.