Kitajska s povračilnimi ukrepi nad ZDA

Na Kitajskem se trgovinske vojne ne bojijo, zagrozili so s povračilnimi ukrepi za tri milijarde dolarjev uvoza.

Šp. B., STA

Peking – Kitajska je po odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa za uvedbo dodatnih uvoznih carin zagrozila ZDA s povračilnimi ukrepi v obliki carin za uvoz, vreden okrog tri milijarde dolarjev. Carine bi lahko dosegle do 25 odstotkov, med drugim pa bi jih uvedli za sveže sadje, svinjino in vino. Poudarili so, da se ne bojijo trgovinske vojne.

Kljub grožnjam so v Pekingu danes poudarili, da so pripravljeni na pogajanja, zato ne bodo nemudoma uvedli novih dajatev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Kitajska si ne želi trgovinske vojne, vendar pa se je absolutno tudi ne boji,« je sporočilo kitajsko ministrstvo za trgovino. Nove ameriške 25-odstotne carine na uvoz jekla in desetodstotne carine na uvoz aluminija sicer še niso uporabljene v praksi; uvedene bodo, ko bo ameriško ministrstvo za trgovino objavilo celoten seznam blaga, na katero uvajajo nove dajatve.

Državi se že nekaj časa medsebojno obtožujeta zaradi nepoštenih trgovinskih praks, med drugim je Trump Kitajsko obtožil kraje intelektualne lastnine. Peking pa vztraja, da trgovinske vojne ne bodo koristile nikomur, prav tako pa ne bodo prenašali novih kaznovalnih ukrepov iz Washingtona. Zato so pripravili niz povračilnih ukrepov. Sprva naj bi uvoz 120 dobrin (med drugim na sveže sadje, oreščke in vino), ki na leto doseže milijardo dolarjev, uvedli 15-odstotne dajatve. Če ne bi dosegli učinka, pa bi uvedli še 25-odstotno dajatev na izdelke, med drugim svinjino, katerih letni uvoz iz ZDA doseže vrednost dve milijardi dolarjev.

Seznam sicer ne vključuje soje, o kateri mnogi na Kitajskem menijo, da bi morala biti prva tarča višjih uvoznih dajatev. Te bi močno prizadele ameriške kmete, ki na Kitajsko na leto izvozijo za 14 milijard dolarjev soje. Trump je sicer napovedal tudi omejitve glede kitajskih investicij v ZDA, v Washingtonu pa bodo obenem sprožili postopek pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) glede diskriminacije, ki so je ameriška podjetja po prepričanju ameriških oblasti deležna pri poslovanju na Kitajskem.