Kitajska za letos načrtuje 6,5-odstotno gospodarsko rast

Peking – Kitajski premier Li Keqiang je danes ob začetku letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa sporočil, da bo kitajsko gospodarstvo letos zraslo za okoli 6,5 odstotka. To je skladno s pričakovanji, vendar manj kot lani, ko so imeli 6,9-odstotno rast.

Li je v govoru pred skoraj 3000 ljudskimi odposlanci, zbranimi v Palači ljudstva v Pekingu, predstavil vladne načrte za prestrukturiranje slabo delujočih državnih podjetij, odpravljanje revščine in omejevanje tveganj. »Temelji kitajskega gospodarstva ostajajo trdni in imamo številna politična sredstva na razpolago,« je poudaril Li. »Smo povsem sposobni preprečiti sistemska tveganja«, je zagotovil.

Kot je dejal, Kitajska ostaja največja država v razvoju na svetu in se sooča s številnimi »akutnimi problemi«. Medtem ko bo globalno gospodarstvo letos po pričakovanjih še naprej okrevalo, še vedno obstajajo sprožilci nestabilnosti in negotovosti, tudi naraščajoči protekcionizem in geopolitična tveganja, je opozoril Li. »Pred nami ostajajo številni hribi, ki jih moramo preplezati, in soteske, ki jih moramo prečiti,« je dejal kitajski premier in dodal, da je kitajski gospodarski uspeh odvisen od zmage v treh kritičnih bitkah proti potencialnim tveganjem, revščini in onesnaževanju.

Kitajska vlada načrtuje, da bo letos proračunski primanjkljaj znašal 2,6 odstotka bruto domačega proizvoda, kar je 0,4 odstotne točke manj kot lani, s čimer nakazuje pripravljenost na zmanjšanje dolga.

Kitajska bo obrambni proračun povečala za 8,1 odstotka

Kitajska bo letos svoj obrambni proračun povečala za 8,1 odstotka na 173 milijard dolarjev, izhaja iz poročila o proračunu, ki je bilo objavljeno pred začetkom letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa.

Osebje med odprtjem zasedanja Kitajskega nacionalnega ljudskega kongresa.Foto: Reuters/Thomas Peter

Kitajska v zadnjih letih pospešeno modernizira svoje oborožene sile in povečuje njihove zmogljivosti. Letošnje povečanje obrambnega proračuna je večje kot lani, ko so se izdatki za obrambo povečali za sedem odstotkov.

Azijska sila postaja vse bolj samozavestna v ozemeljskih sporih v Južnokitajskem in Vzhodnokitajskem morju ter pozorno spremlja razvoj dogodkov na Korejskem polotoku.

Drugi največji obrambni proračun na svetu

Kitajska po nekaterih informacijah gradi svojo tretjo letalonosilko, modernizira in širi svojo vojno mornarico ter krepi vojaško navzočnost na spornih otokih v Južnokitajskem morju. Prav tako je v Džibutiju vzpostavila prvo vojaško bazo v tujini, načrtuje pa tudi pomorsko bazo v Pakistanu.

Kitajski premier Li Keqiang je danes ob začetku zasedanja kitajskega ljudskega kongresa dejal, da je vlada »v osnovi« opravila nalogo zmanjšanja števila pripadnikov oboroženih sil za 300.000, kar pomeni, da ima ljudska osvobodilna armada zdaj okoli dva milijona pripadnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Vztrajali bomo na kitajski poti krepitve naših oboroženih sil,« je Li sporočil skoraj 3000 delegatom, zbranim v pekinški Palači ljudstva.

ZDA so v januarja objavljeni strategiji nacionalne obrambe Kitajsko označile za »strateškega tekmeca«, ki uporablja »plenilsko gospodarstvo« za ustrahovanje svojih sosed, medtem ko militarizira ozemlja v Južnokitajskem morju.

Kitajska ima drugi največji obrambni proračun na svetu, ki pa je še vedno bistveno manjši od 716 milijard dolarjev težkega obrambnega proračuna ZDA. Opazovalci sicer menijo, da Kitajska za obrambo dejansko porabi bistveno več kot 173 milijard dolarjev, saj v ta znesek niso vštete postavke, ki jih financirajo različni drugi vladni oddelki in lokalne oblasti, poroča dpa.