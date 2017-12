Kitajski obračun z božičem in Maom

»Jezus je bil prvi socialist,« mi je pred nekaj leti v pogovoru­ zatrdil kitajski škof in pojasnil,­ zakaj med Komunistično partijo Kitajske in njegovo katoliško cerkvijo pravzaprav ni ideo­loškega spora. Je pa seveda drugo vprašanje, ali so zdaj v sporu kapitalistična Kitajska in socialistični ideali, pa tudi, kako to, da sta Mao Zedong in Jezus Kristus postala simbola najnevarnejše opozicije.

Morda zato, ker je Jezusov rojstni dan 25. Maov pa 26. decembra, ali zato, ker je bilo bogastvo za oba greh, sta zdaj tako prvi kot drugi vse bolj priljubljena med kitajskimi disidenti, ki so za Komunistično partijo Kitajske toliko bolj nevarni, kolikor bolj dobesedno prebirajo njen statut in citirajo besede partijskega ­voditelja.



Okrožno sodišče v Tianjinu je v torek obsodilo na osemletno zaporno kazen aktivista Wu Gana, ki se je v spletnih esejih in blogih podpisoval z vzdevkom »Super vulgarni klavec«. Najprej se je poimenoval »klavec«, ker je svoj aktivizem primerjal s »klanjem prašičev«, kar je bila zanj metafora za boj proti skorumpiranim institucijam in funkcionarjem. Ker so njegove zapise najprej cenzurirali zaradi »sočnega« jezika, je svojemu vzdevku dodal še »super ­vulgarni«.