Kitajsko oko nad Sirijo

Medtem ko je svet zadnje dni opazoval morebitno bojišče ­trgovinske vojne med Kitajsko­ in ZDA, je uradni ­Peking usmeril­ pozornost predvsem na trenutno najnevarnejšo točko­ na svetu, na kateri bi se lahko zakresala iskra precej nevarnejšega spopada. To je seveda Sirija.



Ta nesrečna država je svojevrsten laboratorij, v katerem azijska sila očitno ni pripravljena pomembno vplivati na dogajanje, kljub temu pa pazljivo potiska prst enkrat v eno, drugič v drugo epruveto, v katerih se kuha zlitina vojne in miru, ter opazuje, kakšne odzive lahko povzroči. Kitajska ni naredila ničesar, ko so Američani in Rusi drug drugemu izrekali veto na resolucije o preiskavi uporabe kemičnega orožja med napadom v Doumi.