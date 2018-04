Kitajsko-rusko strateško širjenje čez morje

Vojaške vaje nasproti Tajvana so strateška podpora temu, da Peking in Moskvo povezuje partnerstvo z različnimi agendami.

»Pred Kitajsko sta dve pomembni strateški vprašanji,« je zapisano v uvodniku petkove izdaje kitajskega časopisa Global Times. »Kako drugim pokazati odločnost pri obrambi naših nacionalnih interesov pod domnevo kitajskega mirnega vzpona? In kako hkrati izraziti predanost svetovnemu miru in odločnost v boju proti agresiji?«



Odgovor je seveda že pripravljen. Kitajska je objavila, da bo prihodnji teden v morju okoli Tajvana izvedla vojaške vaje s pravim strelivom. Pri tem ne bo šlo zgolj za sporočilo otoku, ki je vse bolj oddaljen od ideje nacionalne združitve, ampak bo to tudi kitajski prikaz strateške podpore Rusiji ter poskus preusmeritve pozornosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa iz Sirije na tajvansko ožino. Xi Jinping ga bo s tem opozoril, da Vladimir Putin ni edini državnik in vojskovodja, s katerim se bo moral vojskovati, če izbere oborožen spopad.



Napoved manevrov v tajvanski ožini je bila objavljena v četrtek, samo nekaj ur po tem, ko je Xi, oblečen v vojaško uniformo, na otoku Hainan spremljal največjo parado vojaške mornarice, ki je bila kadarkoli izvedena v Južnokitajskem morju. Ob tej priložnosti si je bilo moč ogledati ofenzivno formacijo kitajske letalonosilke Liaoning, ki jo sestavlja 50 bojnih ladij z več kot deset tisoč vojaki ter okoli 80 bombnikov in letal za bojno delovanje.