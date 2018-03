Kletka za tigre, mreža za muhe

Kitajski državni vrh bo izvedel najkorenitejšo vladno reformo v zadnjih 20 letih, in to z jasnim ciljem.

Tuja podjetja (tudi slovenska), navzoča na kitajskem trgu, se bodo morala čim prej naučiti imena novih državnih organov, ustanovljenih z »revolucionarno« reformo kitajske vlade,­ ki so jo pravkar predstavili na zasedanju kongresa ljudskih poslancev.

Posebno skrbno bodo morala proučiti pooblastila državnega organa za nadzor, katerega položaj bo enakovreden položaju osrednje vlade, hkrati bo nadrejen vrhovnemu sodišču in tožilstvu. Ta organ bo prevzel dosedanja pooblastila partijske osrednje komisije za disciplinski nadzor, ki je v prvem obdobju odločilno vplivala na boj proti korupciji.Ustanovitev državnega organa za nadzor zdaj ogroža na milijone ljudi, ki so se pri poslovanju, upravljanju ali ustvarjanju kariere in kopičenju premoženja zanašali na dokončno izoblikovano omrežje podkupovanja in usmerjanja sredstev v zasebno last.Če jepo čem res podoben, mu je podoben po obsegu kampanje, ki jo izvaja in s katero bi rad odpravil moralno gnilobo v kitajski partiji, upravi in celotni družbi.