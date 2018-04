Ko komar zamahne s krili …

»Če poznaš svojega sovražnika in sebe, te ni strah izida stoterih bitk,« je napisal modri Sunzi­ v Umetnosti vojne. Je ta strateg slutil, da bi sovražnik utegnil biti majhen, a nevaren komar? Je slutil, da bo prav njegova nacija napovedala vojno velikemu sovražniku ter pri tem uporabila najsodobnejšo ­vojaško tehnologijo?



Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je potrdila, da je komar eden največjih sovražnikov človeštva. Opozorila je, da zaradi pika tega insekta na leto umre več kot milijon ljudi. Vzrok za smrt je po večini malarija, ki jo komarji prenašajo v številnih državah Azije, podsaharske Afrike in Latinske Amerike. Čedalje pogosteje je govor o virusu zika, mrzlici denga, nekaj vrstah encefalitisa in virusu zahodnega Nila, ki se je razširil do Evrope.



Skratka, komarji so povzročili več smrti kot vse vojne, ki potekajo po svetu. Bilo bi dobro, da bi jih spremljali od trenutka, ko zamahnejo s krili, in ob tem pravočasno sprejeli ukrepe proti okužbi, ki jo lahko prinesejo.



Radar za »skeniranje« komarjev



Kitajska se je odločila del najsodobnejše vojaške tehnologije posvetiti odkrivanju komarjev, da bi rešila čim več življenj. Zanimivo je, da je to naprava, podobna izjemno občutljivemu radarju, ki so ga kitajski znanstveniki razvili za spremljanje »nevidnih« letal, kakršno je ameriški F-22. Prav zaradi tega ni bilo lahko prepričati političnega vrha o uporabi tega znanja v boju proti komarjem.



Ker je cilj kitajskega partijskega vodstva dati človeštvu nova odkritja, ki bodo izboljšala kakovost življenja, dvignila raven javnega zdravja in preprečila izgubo živ­ljenj, se je vlada v Pekingu odločila, da bo dodelila 82 milijonov juanov (okoli 13 milijonov dolarjev) za gradnjo radarja za odkrivanje komarjev.



Znanstvenik pekinškega Inštituta za tehnologijo, ki ni hotel biti imenovan, je novinarju hong­konškega časopisa South China Morning Post potrdil, da pravkar poteka testiranje prototipa radarja, ki lahko na oddaljenosti dveh kilometrov zazna premike komarjevih kril. »Identifikacija in spremljanje posameznega objekta v velikosti komarja ni več znanstvena fantastika,« je zatrdil znanstvenik. »Smo že blizu tega, da pripeljemo to tehnologijo iz laboratorija v naravo in jo začnemo uporabljati za zaščito človeških življenj.«



V projektu sodelujejo znanstveniki z raznih področij: od strokovnjakov za vedenje žuželk in inženirjev elektrotehnike do biologov, ki upajo, da se bodo naučili veliko novega o posamičnem in kolektivnem vedenju komarjev. Radar oddaja sunke elektromagnetnih valov, ki se širijo na raznih frekvencah ter odbijajo, ko naletijo na komarja. S sabo prinesejo informacije o komarju, ki vključujejo podvrsto, spol, hitrost in smer letenja ter tudi njegovo lakoto.



Čeprav so številne države že uporabile radarje za odkrivanje komarjev, še nobena od njih za ta namen ni angažirala vojaške opreme, ki je zelo podobna antenam na najnovejših kitajskih vojaških ladjah. Zaradi istočasnega oddajanja snopov mikrovalov v različne smeri lahko veliko hitreje odkrijejo leteči izstrelek in vojaško letalo kakor običajni radarji z vrtečim se »krožnikom«. S pomočjo tehnologije polarizacije zbirajo podrobne informacije, ki jih nato obdeluje zmogljiv računalnik, katerega ­algoritem obenem identificira in sledi gibanju številnih komarjev v enem roju. Glede na to, da gre za letalce, katerih krila so drugačna od železnih kril »prikritega« letala, bo treba radarju za komarje dati novo zbirko algoritmov.



Od nekdaj sovražnik



Največji izziv bo, ko bo radar naletel na okoliške gozdove. Radijski valovi komarjev so namreč šibki­ in se zlahka utopijo v hrupu iz ozadja. Kljub temu so znanstveniki­ prepričani o uspehu projekta. Upajo, da bodo tovrstne radarje množično proizvajali ter da bodo vključeni v široko mrežo po državi za spremljanje gibanja vseh letečih živali. Zlasti tistih, ki so nevarne za ­človekovo zdravje.



Komarji so od nekdaj sovražnik. Pokojni vodja Mao Zedong je razglasil »ljudsko vojno« proti njim. Ampak šele, ko se je pokazalo, da je s predhodnim iztrebljenem ptic (da ne bi jedle riža) uničil naravno ravnovesje v populaciji teh insektov.­ Vendar v njegovem času ni bilo superradarjev. Delovne ­brigade so uničevale habitat teh insektov; vsako travico ali drevesa, kjer bi se lahko skrili.



Lahko rečemo, da ko komar na enem koncu sveta zamahne s krili, na drugem koncu izbruhne vojna … Proti komarjem, ki so res hujši sovražniki od »nevidnih« bojnih letal. Zdaj ne more nič pobegniti kitajskemu ostremu tehnološkemu očesu. Ko poznaš sovražnika in poznaš sebe, je izhod bitke vnaprej znan.