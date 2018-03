Ko se milijarderji posedejo pod rdečo zvezdo

Pod streho Velike palače narodov bo od konca tedna in še v prihodnjih desetih dneh sedelo okoli 620 milijard dolarjev. Toliko so namreč »težki« vsi milijonarji in milijarderji med člani Politično-posvetovalne konference in Kongresa ljudskih poslancev. Čeprav jih je letos manj kot prejšnje leto, se je njihovo bogastvo povečalo.



Beseda tega obdobja je centralizacija. Prav tako kakor se bosta »dve zasedanji« (kot v kitajskih medijih na kratko imenujejo letno zasedanje teh dveh teles) ukvarjali s še večjim osredotočenjem oblasti v rokah enega človeka, se tudi kapital vse bolj zbira v žepih manjše, a vse bogatejše skupine Kitajcev.



V najvišjem posvetovalnem in najvišjem zakonodajnem telesu Kitajske sedi 153 odposlancev z bogastvom, ki znaša več kot dve milijardi yuanov (315 milijonov dolarjev). Čeprav jih je lani na »dveh zasedanjih« v klopeh Velike palače ljudstva sedelo 209, zožena elita rdečih kapitalistov pa ima v lasti 18 odstotkov več kapitala.



Manj milijarderjev je delno posledica kampanje, katere cilj je ureditev prezadolženega zasebnega sektorja, ki je v preteklih letih kaotično zapravljal velike vsote denarja za nakup podjetij, hotelov ter medijskih in finančnih hiš v tujini. V ozadju vseh teh velikih investicijskih podvigov je stala katera od kitajskih državnih bank, kar bi pomenilo, da bi propad katerekoli finančne piramide kitajskih tajkunov neizogibno potegnil v vrtinec tudi samo kitajsko državo.



Veliko pospravljanje



Predsednik Xi Jinping je zato pred koncem svojega prvega mandata, ki se bo iztekel konec tedna, zahteval veliko pospravljanje. Neskrito presenečenje mnogih na Kitajskem je bila aretacija Wu Xiaohuija, ustanovitelja in predsednika največje zavarovalniške hiše Anbang, ki je, poleg vsega, oženjen z vnukinjo pokojnega voditelja Deng Xiaopinga. Pred tradicionalnim novim letom so aretirali tudi Ye Jianminga, ustanovitelja in predsednika enega največjih zasebnih energetskih konglomeratov CEFC. Proti njemu so uvedli preiskavo zaradi nedefiniranega »gospodarskega kriminala«.