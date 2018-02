Ko si politiki začno odkrito groziti

Do dna – in navzgor, je bil v prostem prevodu moto letošnje münchenske varnostne konference. Žal je več kot petsto udeležencev uglednega foruma letos povsem spregledalo uvodno opozorilo dolgoletnega vodje müchenskega foruma Wolfganga Ischingerja, da svet že dolgo ni bil tako blizu vojni, kot je ta čas. Ukvarjali so se predvsem s prvim delom gesla, na drugega pa, kot da bi pozabili.



Izraelski premier Benjamin Netanjahu je s koščkom sestreljenega drona v roki v Münchnu grozil iranskemu zunanjemu ministru Mohamedu Džavadu Zarifu, naj nikar ne preizkuša izraelskega potrpljenja, sicer se ne bo dobro končalo. Iranec mu je vrnil z opozorilom, da se Izrael »hegemonistično vmešava v tujo vojno«, s katero nima nič, na Iran pa so se nato z očitki, češ da je jedrski sporazum Teherana z Zahodom navadna prevara, spravili tudi Saudijci.



Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je v Münchnu odkrito obtoževal Rusijo, češ da je kriva za vse evropske težave, tudi za begunce, Turki so se, medtem ko so v Münchnu zasedali diplomati, na severu Sirije vojaško zapletli ne le v vojno s tamkajšnjimi Kurdi ampak tudi s sirsko armado Bašarja al Asada, ki ga podpirata Iran in Rusija, v zakulisju vseh teh »varnostnih tem«, ki postajajo vse bolj »ne-varnostne«, pa je ves čas tlel nedavni ameriški letalski pokol nad sto, morda celo nad nekaj sto ruskimi plačanci v Siriji, ki ga velesili za zdaj še tiščita pod preprogo.



Rusko ameriški obračun



Rusija je incident verjetno namerno »spregledala«, ker...