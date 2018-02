Konec 16-letnega skrivanja

José Irandir Cardoso, član brazilske tolpe piratov, ki so leta 2001 streljali na jadrnico Sea­master in pri tem ubili novozelandskega jadralca Petra Blaka, dva njegova člana raziskovalne odprave pa ranili, je znova za zapahi. Leta 2002 so ga s petimi pajdaši obsodili in zaprli, a je kmalu zatem pobegnil. Od takrat je bil – kar 16 let – na begu, policistom pa je po naključju padel v roke. Ustavili so ga na cesti v Brevesu na otoku Marajó v amazonskem porečju, ker se je sumljivo obnašal, na postajo pa odvedli, ker je njegov dokument zbujal sum, da je ponarejen. Kmalu se je pokazalo, kdo je.



Cardosova piratska tolpa je jadralnega prvaka Petra Blaka, ki ga je angleška kraljica Elizabeta II. povzdignila v plemiški stan in je v jadranju dosegel vse, kar je bilo mogoče doseči pod novozelandsko zastavo, prestregla na sidrišču pred Macapajem v ustju Amazonke. Tam so pod zastavo OZN in njihovega programa raziskovali posledice segrevanja ozračja in onesnaževanja. Čakali so na ureditev carinskih formalnosti, po katerih so nameravali odpluti na podobno raziskovanje ob reki Orinoco v Venezuelo. Tolpa je po streljanju s čolnom zbežala in se poskusila skriti v širjavah Amazonke, vendar jih je policija našla in aretirala sedem od osmih članov. Pokazalo se je, da je sloviti jadralec izgubil življenje zaradi nekaj ročnih ur in zunajkrmnega motorja.