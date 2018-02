Konec poti za prešuštnega namestnika

Canberra – Po več tednih ostrih kritik iz opozicijskih vrst in lastne stranke je Barnaby Joyce napovedal, da bo v ponedeljek odstopil kot podpredsednik avstralske vlade in predsednik Nacionalne stranke. Kot je poudaril, razlog za njegov odstop ni afera z nekdanjo svetovalko za medije Vikki Campion, ki z njim pričakuje otroka, temveč preiskava zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja. Spolnega nasilja ga je namreč obtožila zaenkrat še neznana ženska iz Zahodne Avstralije. Četudi je Joyce njene obtožbe zavrnil kot »lažne in klevetniške«, se je, kot je povedal, za odstop s funkcij odločil v prepričanju, da jih zaradi preiskave ne more več opravljati.



Avstralski mediji in javnost so ostro obsodili Joycea, njegova afera je bila zadnje tedne stalnica naslovnic. A Barnaby Joyce jim ni ostal dolžan. Po navedbah britanskih medijev je izjavil, da je razočaran nad medijsko gonjo, ki jo doživljajo njegovi bližnji – žena Natalie Abberfield, hčerki in noseča Vikki Campion, ki jo je na cesti »ujel« fotograf sidneyskega Daily Telegrapha. V luči škandala, v katerega se je zapletel Joyce, je avstralski premier Malcolm Turnbull pred približno tednom dni avstralskim ministrom prepovedal spolne odnose s svojim osebjem. Ali in kdaj se bo prepoved udejanjila v zakonu, še ni znano.



Joyce je avstralsko vlado v težave spravil že lani, ko je zamolčal, da ima tudi novozelandsko državljanstvo. Zaradi dvojnega državljanstva se je moral odpovedati sedežu v parlamentu, s čimer je koalicija v parlamentu izgubila večino. V nadomestnih volitvah je sicer ponovno osvojil poslanski mandat.



Joyce je kot politik nagovarjal predvsem prebivalstvo ruralnih predelov države. Javnosti je znan predvsem po svoji naposrednosti, pozornost svetovnih medijev pa je prvič pritegnil leta 2016, ko je ameriškemu igralcu Johnnyju Deepu zagrozil z evtanazijo njegovih dveh psov, ki jih je Deepova takratna soproga Amber Heard na avstralsko ozemlje prepeljala brez ustreznih dovoljenj in mimo postopkov karantene. Spor se je končal na sodišču.