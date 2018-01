Koreja se vrača Korejcem

»To je prvo novoletno darilo korejskemu ljudstvu,« je izjavil Ri Son Gvon, predsednik severnokorejskega odbora za mirno združitev, ko se je danes v vasi Panmundžom na demilitariziranem območju med obema Korejama sestal z južnokorejskim ministrom za združitev Čo Mjang Gjonom.



»Dober začetek je polovica opravljenega dela,« je odgovoril Čo. Tako se je po dveh letih prekinjenih odnosov začelo prvo srečanje visokih funkcionarjev iz Pjongjanga in Seula. Zunanja temperatura na tem gorskem območju je bila precej pod ničlo in Ri je začel srečanje v šaljivem tonu. »Pretirano bi bilo reči, da so odnosi med obema Korejama bolj zamrznjeni, kot narekuje vreme,« je dejal. V torbah njegovih sodelavcev je bilo vidno manj dokumentov kot v rokah članov južnokorejske delegacije in že po tem je bilo jasno, da se je pripravljen pogovarjati zgolj o omejenem številu tem.