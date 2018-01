Korejska združitev, pogreta z olimpijskim ognjem

»Vsi Korejci doma in v tujini morajo izvesti nov preboj na poti k združitvi dežele brez tuje pomoči.« Takšen poziv je v četrtek objavila severnokorejska tiskovna agencija KCNA, in to točno v trenutku, ko so v Južno Korejo pripotovale severnokorejske hokejistke. Skupaj z južnokorejskimi članicami reprezentance bodo nastopile na olimpijskih igrah v Pjongčangu, ki se bodo začele čez dva tedna.



Korejci morajo poskrbeti za krepitev medsebojnih stikov, povečevanje števila potovanj in večje sodelovanje med severom in jugom, če bi se pojavilo kar koli, kar bi oviralo združitev, pa je Severna Koreja pripravljena to v hipu uničiti. »Glavna ovira« združitve, je za zdaj, kot je zapisano v skupni izjavi severnokorejske vlade in Delavske partije, z orožjem podkrepljena napetost na Korejskem polotoku, precej škode pa povzročajo tudi skupne vojaške vaje Severne Koreje in »zunanjih sil«.