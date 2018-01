Korejski polotok bo miren

Pjongčang – Bolj ko se bližajo olimpijske igre, boljši so odnosi med Korejama. Državi sta se dogovorili za število članov severnokorejske delegacije na igrah in o tem, da bosta skupaj nastopili na slavnostnem odprtju iger.



Za zdaj je znano le to, da državi načrtujeta skupno delegacijo oziroma da bosta obe ekipi skupaj korakali na slavnostnem odprtju iger. Po poročanju južnokorejske agencije Jonhap je dogovor sad drugega dne pogajanj na meddržavnih delovnih pogovorih v obmejnem kraju Panmundžom.



Bolj izoblikovan je dogovor na področju športnega delovanja v ženski hokejski reprezentanci, saj sta se državi dogovorili za enoten nastop korejske ženske ekipe s hokejistkami iz obeh držav. Če se bo to uresničilo, bo to prvi tovrstni skupni projekt na športnih prizoriščih, dosedanji poskusi skupnega nastopa obeh Korej so bili namreč omejeni na slavnostne dele tekmovanj oziroma predstavitve ekip.



Severna Koreja je sporočila, da bo na igre poslala 550-člansko delegacijo, od tega 230 navijačev.