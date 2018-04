Kratka sapa žametne revolucije

»Ne glede na trenutne težave­ in nerešene notranje probleme­ smo enotni in složni,« je včeraj­ izjavil armenski predsednik ­Armen Sarkisjan na slovesnosti, na kateri so se spomnili več kot 1,5 milijona Armencev, ki so jih leta 1915 med »prvim genocidom v 20. stoletju« ubili­ Turki.



To je novi armenski predsednik izjavil le dan po tem, ko je bil zaradi množičnih protestov v Erevanu, kjer živi več kot tretjina prebivalcev Armenije, prisiljen odstopiti pravkar izvoljeni premier in nekdanji predsednik države Serž ­Sarksjan. Zaradi njegovega odstopa je bilo v ponedeljek na ulicah prestolnice veselo, voditelj protestov Nikol Pašinjan, čigar stranka Izhod je lani na parlamentarnih volitvah zbrala le 8 odstotkov glasov, je napovedal, da bodo prihodnje leto Armenci predčasno glasovali za predstavnike ljudstva.



Notranji spori



Ali bo Sarksjan še vedno predsednik vladajoče republikanske stranke, ki je na lanskih volitvah dobila skoraj polovico glasov, in s tem nekakšen »sivi kardinal« ­Armenije, še ni jasno. Prav tako trenutno nihče noče ugibati, ali njegov odstop pomeni tudi to, da državi ne bo več vladal njegov klan »karabahcev«, politikov iz nekoč azerbajdžanske avtonomne pokrajine Gorski Karabah, območja »zamrznjenega konflikta«, ki je razglasilo od nikogar priznano ­neodvisnost, a mu dejansko vladajo­ iz Erevana.