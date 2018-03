Kubanci potrjujejo 605 vnaprej imenovanih poslancev

Osem milijonov kubanskih volilnih upravičencev je v nedeljo volilo novo ljudsko skupščino. V resnici so le potrjevali 605 poslancev, ki jih izbrala partija. Ti bodo imenovali državni in ministrski svet, ki bo imenoval novega predsednika države in vlade, ki se menda ne bo pisal Castro.



Volitve so na Kubi še vedno nadvse podobne tistim, ki so jih poznali v vzhodni Evropi pred padcem berlinskega zidu. Na seznamih je 605 kandidatov, toliko bo tudi izvoljenih. Partija, v njenem imenu to počne Nacionalna kandidacijska komisija, določi imena kandidatov, ki si ne smejo delati nobene volilne propagande, saj so že bili izbrani zaradi svojih revolucionarnih zaslug in je torej vsem jasno, zakaj bodo poslanci. Nihče tudi ne sme financirati volilne kampanje. Strankam in organizacijam, ki ne sodijo v partijski sklop, ni dovoljeno sodelovati.



O prelomnem, zgodovinskem volilnem dogodku so na Kubi v medijih, ki jih komaj kdo bere, saj o ničemer ne informirajo, govorili že več mesecev. Napovedovali so proces demokratizacije, ki se je začel z občinskimi volitvami pred nekaj meseci, sklenili pa ga bodo 19. aprila, ko bodo dobili novega predsednika. Ali bo izbrani šef po starem vodil hkrati državo in vlado, še ni jasno. Do aprila bi se vsekakor utegnilo zgoditi, da bo novi parlament funkciji razdelil. Jasno pa je, da bo vrhovni voditelj v državi še naprej šef partije, to pa bo še naprej Raúl Castro. Star je 86 let, dobro se drži in po smrti brata Fidela odloča o vsem.